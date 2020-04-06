В Тамбовской области, как и по всей стране, дали сбой образовательные площадки

6 Апр 2020 2020-04-06T17:01:33+03:00

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С 6 апреля в Тамбовской области, как и во всех школах страны, началось дистанционное обучение. Из-за одновременного подключения к образовательным платформам огромного количества пользователей, в системах произошел технический сбой и пользоваться ими оказалось невозможно. До сих пор проблема не решена.

- В настоящее время мы ведем работу с операторами данных систем, - сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области. - Уверены, что в ближайшее время ситуация исправится.

В отсутствии образовательных площадок, педагоги области перешли на работу со школьниками с помощью электронной почты, Skype, группы «ВКонтакте», WhatsApp, вайбер, блогов классов и по телефону. Многие образовательные организации используют для оперативного размещения учебной информации официальные сайты.

ИСТОЧНИК KP.RU