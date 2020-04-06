2020-04-06T17:01:33+03:00
Общество

В Тамбовской области, как и по всей стране, дали сбой образовательные площадки

Массовый переход на дистанционное обучение привел к техническим неполадкам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 6 апреля в Тамбовской области, как и во всех школах страны, началось дистанционное обучение. Из-за одновременного подключения к образовательным платформам огромного количества пользователей, в системах произошел технический сбой и пользоваться ими оказалось невозможно. До сих пор проблема не решена.

- В настоящее время мы ведем работу с операторами данных систем, - сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области. - Уверены, что в ближайшее время ситуация исправится.

В отсутствии образовательных площадок, педагоги области перешли на работу со школьниками с помощью электронной почты, Skype, группы «ВКонтакте», WhatsApp, вайбер, блогов классов и по телефону. Многие образовательные организации используют для оперативного размещения учебной информации официальные сайты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего вице-губернатора Тамбовщины Сергея Иванова задержала полиция
На ремонт улицы Державинской в Тамбове потратят больше 12 млн рублей
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
Житель Моршанска выстрелил в прохожего из травматического пистолета
В Тамбовской области, как и по всей стране, дали сбой образовательные площадки
В Советском районе Тамбова объявили карантин по бешенству
В Тамбове устраняют аварии на коллекторе и водопроводе
В Мичуринске перед судом предстанет мужчина, который до смерти избил знакомого накануне Нового года
Работающие тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный
В Мичуринске на реконструкцию здания хореографической школы потратят 57 млн рублей
Котовск претендует на звание «Город трудовой доблести»
В Тамбовской области автомобиль «вылетел» в кювет