В Мичуринске перед судом предстанет мужчина, который до смерти избил знакомого накануне Нового года
В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, трагедия произошла днем 31 декабря прошлого года, в квартире потерпевшего. Компания друзей собиралась встретить Новый год. Между хозяином жилища и обвиняемым во время застолья возник конфликт. Последний до смерти избил обидчика, после чего ушел вместе с остальными гостями.
Тело потерпевшего нашли родственники 2 января текущего года. Причиной смерти 38-летнего мужчины стала черепно-мозговая травма.
- На период следствия фигуранту по ходатайству следствия судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU