2020-04-06T17:34:43+03:00
Происшествия

Житель Моршанска выстрелил в прохожего из травматического пистолета

Пострадавший попал в больницу с огнестрельным ранением
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из приемного покоя городской больницы. Медики рассказали, что к ним поступил пациент с огнестрельным ранением. Как позже выяснили полицейские, на улице Южной города Тамбова в него из травматического пистолета выстрелил неизвестный мужчина. Причиной его агрессивного поведения стал словесный конфликт с пострадавшим.

В отношении 57-летнего подозреваемого органами дознания было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

- В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия. Пострадавший гражданин после оказания медицинской помощи направлен по месту проживания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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