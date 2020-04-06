2020-04-06T12:50:10+03:00
Общество

В Мичуринске на реконструкцию здания хореографической школы потратят 57 млн рублей

Площадь учебного заведения расширится на 274 квадратных метров
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
В этом году школу ждет масштабная реконструкцияВ этом году школу ждет масштабная реконструкцияФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

В Мичуринске приступают к реконструкции здания хореографической школы, которой в этом году исполнится 52 года. На эти цели планируется потратить порядка 57 миллионов рублей.

В существующий учебно-репетиционный корпус на улице Советской школа переехала почти 40 лет назад. Все эти годы руководство учебного заведения волновало то, что учреждение не имело собственного концертного зала. Теперь же этот вопрос будет решен.

- В 2020 году здание хореографической школы ждет реконструкция, которая поможет решить эту и ряд других проблем. Благодаря перепланировке и пристройке здесь появятся: свой актовый зал на 48 человек, раздевалки, душевые, санузлы, технические помещения. Здание ждет полная замена крыши, реконструкция фасадной части, оснащение. Предусмотрено и благоустройство территории. К имеющимся 768 квадратным метрам прибавятся 274 дополнительных, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Отметим, что контракт с подрядной организацией уже заключен. В ближайшее время рабочие займутся прокладкой необходимых коммуникаций, после чего начнется основная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове устраняют аварии на коллекторе и водопроводе
В Мичуринске перед судом предстанет мужчина, который до смерти избил знакомого накануне Нового года
Работающие тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный
В Мичуринске на реконструкцию здания хореографической школы потратят 57 млн рублей
Котовск претендует на звание «Город трудовой доблести»
В Тамбовской области автомобиль «вылетел» в кювет
Новые случаи заражения коронавирусом в Тамбове на 6 апреля 2020: количество больных за сутки увеличилось на 8 человек
Тамбовчане могут принять участие в акции «Сад памяти – сад жизни»
68-летний тамбовчанин, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колеса «BMW»
Нерабочие дня в Тамбове: школьники и студенты приступят к дистанционному обучению с 6 апреля
Число выздоровевших от коронавируса в Тамбове на 5 апреля 2020 года составило три человека
В Тамбовской области режим самоизоляции продлится до 30 апреля
Корпус тамбовской областной детской больницы переехал в другие медучреждения
Новые случаи заражения коронавирусом в Тамбове на 4 апреля 2020: инфекцию нашли у 22-летней девушки, посетившей Москву
В Тамбовской области запретили весеннюю охоту
В Тамбовской области появился производитель антисептического геля
Для тамбовчан сошьют 15 тысяч масок
В Тамбовской области утвердили список предприятий, которые смогут работать во время выходных
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Коронавирус в Тамбове, новости на 4 апреля 2020 года: в больнице находится 21 человек
К 75-летию Великой Победы тамбовчане могут исполнить мечты ветеранов
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину
В Тамбовской области мужчина украл у пчеловода 20 литров меда и ковер
Тамбовские лесоводы посадили около 280 тысяч молодых деревьев
Управление образования Тамбовской области: школьников будут учить по радио
В Тамбове дезинфицируют мусорные контейнеры