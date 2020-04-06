В Мичуринске на реконструкцию здания хореографической школы потратят 57 млн рублей

6 Апр 2020 2020-04-06T12:50:10+03:00

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В Мичуринске приступают к реконструкции здания хореографической школы, которой в этом году исполнится 52 года. На эти цели планируется потратить порядка 57 миллионов рублей.

В существующий учебно-репетиционный корпус на улице Советской школа переехала почти 40 лет назад. Все эти годы руководство учебного заведения волновало то, что учреждение не имело собственного концертного зала. Теперь же этот вопрос будет решен.

- В 2020 году здание хореографической школы ждет реконструкция, которая поможет решить эту и ряд других проблем. Благодаря перепланировке и пристройке здесь появятся: свой актовый зал на 48 человек, раздевалки, душевые, санузлы, технические помещения. Здание ждет полная замена крыши, реконструкция фасадной части, оснащение. Предусмотрено и благоустройство территории. К имеющимся 768 квадратным метрам прибавятся 274 дополнительных, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Отметим, что контракт с подрядной организацией уже заключен. В ближайшее время рабочие займутся прокладкой необходимых коммуникаций, после чего начнется основная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU