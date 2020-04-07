Мошенник, представившись сотрудником банка, списал с карты тамбовчанки более 40 тысяч рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T09:39:35+03:00

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В Тамбове 28-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Ей на мобильный позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил женщине о том, что с ее счета производятся подозрительные операции. Чтобы их предотвратить, она должна назвать данные своей банковской карты, что тамбовчанка и сделала.

В итоге женщина лишилась 41 тысячи рублей. При этом тамбовчанка знала о подобных способах обмана, но, тем не менее, попалась на удочку мошенников.

- По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU