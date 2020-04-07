Мошенник, представившись сотрудником банка, списал с карты тамбовчанки более 40 тысяч рублей
В Тамбове 28-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Ей на мобильный позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил женщине о том, что с ее счета производятся подозрительные операции. Чтобы их предотвратить, она должна назвать данные своей банковской карты, что тамбовчанка и сделала.
В итоге женщина лишилась 41 тысячи рублей. При этом тамбовчанка знала о подобных способах обмана, но, тем не менее, попалась на удочку мошенников.
- По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU