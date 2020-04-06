Новые случаи заражения коронавирусом в Тамбове на 6 апреля 2020: количество больных за сутки увеличилось на 8 человек

6 Апр 2020 2020-04-06T10:50:27+03:00

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Количество заболевших коронавирусом в Тамбове за последние сутки увеличилось сразу на 8 человек. Как сообщают в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции, болезнь обнаружили у четырех мужчин, трех женщин в возрасте от 23 до 48 лет, и у 7-летнего ребенка. Пятеро заболевших приехали из Москвы, три контактировали с теми, кто посещал столицу.

- Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, - сообщает штаб.

Таким образом, общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекции в регионе достигло 15-ти. Из них три человека вылечили и выписали. На домашнем карантине сейчас остаются 475 человек, снято с наблюдения 646 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU