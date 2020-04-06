Котовск претендует на звание «Город трудовой доблести»

6 Апр 2020 2020-04-06T11:39:09+03:00

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Котовск может стать «Городом трудовой доблести». Предложение о присвоении городу почетного звания было вынесено на рассмотрение депутатам на очередном заседании сессии горсовета.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с ходатайством о присвоении звания выступили представители Котовской городской окружной общественной организации Тамбовской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

- 1 марта 2020 года был принят Федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Сейчас мы готовим соответствующие документы, согласно закону, и направим их в Тамбовскую областную Думу, которая затем обратиться к Президенту РФ с ходатайством о рассмотрении присвоения Котовску соответствующего звания, - говорит руководитель аппарата горсовета Нина Болотова.

Фото: ПроКотовск

ИСТОЧНИК KP.RU