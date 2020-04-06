Котовск претендует на звание «Город трудовой доблести»
Котовск может стать «Городом трудовой доблести». Предложение о присвоении городу почетного звания было вынесено на рассмотрение депутатам на очередном заседании сессии горсовета.
Как сообщает пресс-служба администрации города, с ходатайством о присвоении звания выступили представители Котовской городской окружной общественной организации Тамбовской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
- 1 марта 2020 года был принят Федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Сейчас мы готовим соответствующие документы, согласно закону, и направим их в Тамбовскую областную Думу, которая затем обратиться к Президенту РФ с ходатайством о рассмотрении присвоения Котовску соответствующего звания, - говорит руководитель аппарата горсовета Нина Болотова.
Фото: ПроКотовск
ИСТОЧНИК KP.RU