В Тамбовской области автомобиль «вылетел» в кювет
В больнице оказался 26-летний водитель
Водитель не справился с управлениемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал молодой мужчина, произошла 5 апреля в 21 час 38 минут на 33 километре автодороги «Тамбов-Котовск-К.Строганово-Сампур», проходящей по территории Сампурского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 26-летний водитель автомобиля «Volkswagen» не справился с управлением и его машина «вылетела» в кювет, после чего опрокинулась.
- В результате аварии водитель получил травмы, его доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU