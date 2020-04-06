В Тамбовской области автомобиль «вылетел» в кювет

6 Апр 2020 2020-04-06T10:59:54+03:00

Водитель не справился с управлением Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадал молодой мужчина, произошла 5 апреля в 21 час 38 минут на 33 километре автодороги «Тамбов-Котовск-К.Строганово-Сампур», проходящей по территории Сампурского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 26-летний водитель автомобиля «Volkswagen» не справился с управлением и его машина «вылетела» в кювет, после чего опрокинулась.

- В результате аварии водитель получил травмы, его доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU