68-летний тамбовчанин, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колеса «BMW»

6 Апр 2020 2020-04-06T09:34:45+03:00

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Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, произошла 5 апреля в 18 часов 16 минут на улице Чкалова около дома №88 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 43-летний водитель автомобиля «BMW» наехал на 68-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неположенном месте справа налево относительно движения автомобиля.

- В результате аварии пенсионер получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU