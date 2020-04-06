Тамбовчане могут принять участие в акции «Сад памяти – сад жизни»

6 Апр 2020 2020-04-06T10:08:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовская область принимает участие в международной акции «Сад памяти — сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции в регионе уже посажено 55 гектаров молодого леса - около 280 тысяч молодых дубов и сосен. Принять участие в акции может любой желающий.

Тем, кто проживает в частном доме или в данное время находится на даче, предлагается посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Также со следующей недели на официальном сайте акции https://садпамяти2020.рф/ можно нанести своё дерево на интерактивную карту.

Проведение массовых мероприятий в субъектах, где введён режим самоизоляции, перенесено на более поздний срок. На данный момент в Тамбовской области в мероприятиях по посадке леса принимают участие только лесоводы. Деревья высаживаются на расстоянии не менее двух метров друг от друга и при участии не более двух-трех человек в группе. То есть мероприятия проходят с соблюдением всех правил безопасности в условиях действия ограничений для предотвращения распространения вируса.

- Всего в рамках акции «Сад памяти» планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. – На лесных территориях появятся 75 гектаров памятных участков. Мероприятия по посадке леса пройдут на территории всех лесничеств области. Кроме того, планируется создание парков, скверов, аллей в муниципалитетах. Для этих целей лесоводы выращивают декоративные деревья – туи, ели, ивы, сирень.

ИСТОЧНИК KP.RU