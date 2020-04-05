2020-04-05T11:12:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тамбове на 5 апреля 2020 года составило три человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тамбове на 5 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По информации регионального штаба по борьбе с коронавирусом на 5 апреля, еще одного пациента, переболевшего COVID-19, выписали из больницы. Таким образом, из семи человек с подтвержденным диагнозом - трое уже выздоровели, а четверо получают лечение. За минувшие сутки опасный вирус выявили у 22-летней тамбовчанки, которая ездила в Москву.

Кроме того, с подозрением на коронавирус госпитализировано 11 жителей области. У 8 ранее изолированных анализы показали отрицательный результат. Анализ еще одного пациента находится в работе. На дому под медицинским наблюдением находятся 505 человек.

Отметим, режим самоизоляции продлится в Тамбовской области до 30 апреля. В правила ввели ряд изменений, ознакомиться с ними можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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