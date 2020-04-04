2020-04-04T14:24:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области режим самоизоляции продолжит действовать до 30 апреля

Людям разрешили жить на дачах, ухаживать за родственниками и платить за квартиру
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Условия самоизоляции определили в областной администрацииУсловия самоизоляции определили в областной администрацииФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Режим самоизоляции, который в Тамбовской области ввели с 1 апреля, продолжит свое действие до конца месяца. Сейчас в правила его соблюдения ввели ряд изменений. Так, жителям разрешили самоизолироваться на своих дачах, но с условием, что покидать домики они будут только для того, чтобы посетить врача, сходить в магазин, аптеку или на прогулку с собакой. Ездить домой и обратно на дачу запрещено.

Еще одно дополнение гласит, что тамбовчанам можно ухаживать и оказывать помощь нетрудоспособным близким родственникам, инвалидам первой и второй группы, лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также в период до 10 апреля выходить из дома для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

- Сохранение или введение любых действующих ограничений, не означает, что они продлятся до 30 апреля без изменений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. – В дальнейшем решения о необходимости ввода или снятия ограничений и проведения мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией будут приниматься сходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения болезни по территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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