В Тамбовской области режим самоизоляции продолжит действовать до 30 апреля

4 Апр 2020 2020-04-04T14:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции, который в Тамбовской области ввели с 1 апреля, продолжит свое действие до конца месяца. Сейчас в правила его соблюдения ввели ряд изменений. Так, жителям разрешили самоизолироваться на своих дачах, но с условием, что покидать домики они будут только для того, чтобы посетить врача, сходить в магазин, аптеку или на прогулку с собакой. Ездить домой и обратно на дачу запрещено.

Еще одно дополнение гласит, что тамбовчанам можно ухаживать и оказывать помощь нетрудоспособным близким родственникам, инвалидам первой и второй группы, лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также в период до 10 апреля выходить из дома для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

- Сохранение или введение любых действующих ограничений, не означает, что они продлятся до 30 апреля без изменений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. – В дальнейшем решения о необходимости ввода или снятия ограничений и проведения мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией будут приниматься сходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения болезни по территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU