Корпус тамбовской областной детской больницы переехал в другие медучреждения
В Тамбовской областной детской больнице в ближайшее время начнутся ремонтные работы. В этом году здесь проведут реконструкцию двух педиатрических корпусов. Один из них в рамках подготовки к работам перевели в другие лечебные учреждения города.
- Мы просим родителей с пониманием отнестись ко всем изменениям, возникшим в связи с переездом структурных подразделений, - обращается к тамбовчанам администрация лечебного учреждения.
В больнице сообщают, что оказание специализированной медицинской помощи детям продолжат в полном объеме в соответствии с профилем по следующим адресам:
Детская психоневрология - 3 этаж Хирургического корпуса ГБУЗ «ТОДКБ» (г. Тамбов ул. Рылеева 80 контактный тел: 8 (4752) 58-04-10).
Кардиология, нефрология, пульмонология, ревматология (I педиатрическое отделение) - 1 этаж ОГБУЗ «Тамбовская офтальмологическая клиническая больница» (г. Тамбов ул. Рылеева 82. Контактный телефон: 8(4752) 58-01-51)
Гастроэнтерология, детская эндокринология, гематология (II педиатрическое отделение) - 1 этаж ОГБУЗ «Тамбовская офтальмологическая клиническая больница» (г. Тамбов ул. Рылеева 82. Контактный телефон: 8(4752) 58-01-51)
Педиатрическая помощь детям в возрасте от рождения до 2-х лет при различных соматических заболеваниях (III педиатрическое отделение) - 1 этаж ОГБУЗ «Тамбовская офтальмологическая клиническая больница» (г. Тамбов ул. Рылеева 82. Контактный телефон: 8(4752) 58-01-51)
С 8 апреля 2020 года оказание медицинской помощи детям с инфекционной патологией будет проводиться на территории ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова, расположенной по адресу г. Тамбов ул. Пролетарская 365. (здание бывшего роддома)
По всем возникающим вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи и переездом структурных подразделений, можно обратиться в Административную службу Тамбовской областной детской клинической больницы, которая размещена в здании Перинатального центра ТОДКБ (ул. Рылеева 82А).
Контактный телефон: 8 (4752) 58-11-88 (приемная главного врача ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница»).
ИСТОЧНИК KP.RU