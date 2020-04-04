Корпус тамбовской областной детской больницы переехал в другие медучреждения

4 Апр 2020 2020-04-04T13:52:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской областной детской больнице в ближайшее время начнутся ремонтные работы. В этом году здесь проведут реконструкцию двух педиатрических корпусов. Один из них в рамках подготовки к работам перевели в другие лечебные учреждения города.

- Мы просим родителей с пониманием отнестись ко всем изменениям, возникшим в связи с переездом структурных подразделений, - обращается к тамбовчанам администрация лечебного учреждения.

В больнице сообщают, что оказание специализированной медицинской помощи детям продолжат в полном объеме в соответствии с профилем по следующим адресам:

Детская психоневрология - 3 этаж Хирургического корпуса ГБУЗ «ТОДКБ» (г. Тамбов ул. Рылеева 80 контактный тел: 8 (4752) 58-04-10).

Кардиология, нефрология, пульмонология, ревматология (I педиатрическое отделение) - 1 этаж ОГБУЗ «Тамбовская офтальмологическая клиническая больница» (г. Тамбов ул. Рылеева 82. Контактный телефон: 8(4752) 58-01-51)

Гастроэнтерология, детская эндокринология, гематология (II педиатрическое отделение) - 1 этаж ОГБУЗ «Тамбовская офтальмологическая клиническая больница» (г. Тамбов ул. Рылеева 82. Контактный телефон: 8(4752) 58-01-51)

Педиатрическая помощь детям в возрасте от рождения до 2-х лет при различных соматических заболеваниях (III педиатрическое отделение) - 1 этаж ОГБУЗ «Тамбовская офтальмологическая клиническая больница» (г. Тамбов ул. Рылеева 82. Контактный телефон: 8(4752) 58-01-51)

С 8 апреля 2020 года оказание медицинской помощи детям с инфекционной патологией будет проводиться на территории ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова, расположенной по адресу г. Тамбов ул. Пролетарская 365. (здание бывшего роддома)

По всем возникающим вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи и переездом структурных подразделений, можно обратиться в Административную службу Тамбовской областной детской клинической больницы, которая размещена в здании Перинатального центра ТОДКБ (ул. Рылеева 82А).

Контактный телефон: 8 (4752) 58-11-88 (приемная главного врача ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница»).

ИСТОЧНИК KP.RU