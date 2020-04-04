2020-04-04T13:16:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тамбове на 4 апреля 2020: инфекцию нашли еще у одного человека

Число заболевших в Тамбовской области увеличилось до семи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Коронавирусом заболел еще один тамбовчанинКоронавирусом заболел еще один тамбовчанин
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Роспотребнадзор обновил статистику заболевших коронавирусом в России. По данным ведомства, за последние сутки в Тамбове опасной инфекцией заболел еще один человек. Таким образом общее количество заразившихся коронавирусом составляет 7 человек. По данным регионального штаба по борьбе с инфекцией, ранее вылечились и выписались из больниц двое тамбовчан, у которых нашли вирус

ИСТОЧНИК KP.RU

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