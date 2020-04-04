В Тамбовской области запретили весеннюю охоту
Глава администрации области Александр Никитин подписал постановление № 262 от 2 апреля о введении запрета проведения на территории региона весенней охоты в этом году.
- Такие меры предприняты в связи сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции и в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба региональной администрации. - Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее предполагалось, что охотничий сезон продлится до 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU