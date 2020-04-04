В Тамбовской области запретили весеннюю охоту

4 Апр 2020 2020-04-04T12:34:00+03:00

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Глава администрации области Александр Никитин подписал постановление № 262 от 2 апреля о введении запрета проведения на территории региона весенней охоты в этом году.

- Такие меры предприняты в связи сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции и в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба региональной администрации. - Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее предполагалось, что охотничий сезон продлится до 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU