2020-04-04T12:34:00+03:00
Общество

В Тамбовской области запретили весеннюю охоту

До официального окончания сезона оставалось два дня
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Глава администрации области Александр Никитин подписал постановление № 262 от 2 апреля о введении запрета проведения на территории региона весенней охоты в этом году.

- Такие меры предприняты в связи сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции и в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба региональной администрации. - Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее предполагалось, что охотничий сезон продлится до 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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