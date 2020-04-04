В Тамбовской области появился производитель антисептического геля
Котовское предприятие, где производят товары для детского творчества – кинетический песок и игрушки-лизуны, переквалифицировалось на выпуск антисептического геля для рук. Декларацию о соответствии продукции здесь получили 31 марта, а уже к 3 апреля на заводе изготовили около 2 тонн геля.
- Завод готов выполнять оптовые заказы из Тамбовской области и соседних регионов, - сообщает администрация города Котовска. - 1 литр нового дезинфицирующего средства оптом стоит около 200 рублей и доступен пока только организациям.. Известно, что в числе первых покупателей будут юридические лица из Котовска и Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU