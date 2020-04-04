В Тамбовской области появился производитель антисептического геля

4 Апр 2020 2020-04-04T12:27:11+03:00

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Котовское предприятие, где производят товары для детского творчества – кинетический песок и игрушки-лизуны, переквалифицировалось на выпуск антисептического геля для рук. Декларацию о соответствии продукции здесь получили 31 марта, а уже к 3 апреля на заводе изготовили около 2 тонн геля.

- Завод готов выполнять оптовые заказы из Тамбовской области и соседних регионов, - сообщает администрация города Котовска. - 1 литр нового дезинфицирующего средства оптом стоит около 200 рублей и доступен пока только организациям.. Известно, что в числе первых покупателей будут юридические лица из Котовска и Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU