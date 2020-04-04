2020-04-04T12:27:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области появился производитель антисептического геля

Выпуск продукции наладили на предприятии, где делают товары для детского творчества
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
На котовском предприятии изготовили уже 2 тонны продукцииНа котовском предприятии изготовили уже 2 тонны продукции
Изменить размер текста:

Котовское предприятие, где производят товары для детского творчества – кинетический песок и игрушки-лизуны, переквалифицировалось на выпуск антисептического геля для рук. Декларацию о соответствии продукции здесь получили 31 марта, а уже к 3 апреля на заводе изготовили около 2 тонн геля.

- Завод готов выполнять оптовые заказы из Тамбовской области и соседних регионов, - сообщает администрация города Котовска. - 1 литр нового дезинфицирующего средства оптом стоит около 200 рублей и доступен пока только организациям.. Известно, что в числе первых покупателей будут юридические лица из Котовска и Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области режим самоизоляции продолжит действовать до 30 апреля
Корпус тамбовской областной детской больницы переехал в другие медучреждения
Новые случаи заражения коронавирусом в Тамбове на 4 апреля 2020: инфекцию нашли еще у одного человека
В Тамбовской области запретили весеннюю охоту
В Тамбовской области появился производитель антисептического геля
Для тамбовчан сошьют 15 тысяч масок
В Тамбовской области утвердили список предприятий, которые смогут работать во время выходных
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Коронавирус в Тамбове, новости на 4 апреля 2020 года: в больнице находится 21 человек
К 75-летию Великой Победы тамбовчане могут исполнить мечты ветеранов
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину
В Тамбовской области мужчина украл у пчеловода 20 литров меда и ковер
Тамбовские лесоводы посадили около 280 тысяч молодых деревьев
Управление образования Тамбовской области: школьников будут учить по радио
В Тамбове дезинфицируют мусорные контейнеры