2020-04-04T11:16:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Для тамбовчан сошьют 15 тысяч масок

Производство средств защиты наладили на трикотажной фабрике
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Производство защитных масок наладили на фабрике «Тамбовский трикотаж». Готовые изделия будут поступать в муниципальную городскую аптеку №3, где их смогут купить жители областного центра. Как сообщили на фабрике, за образец на производстве взяли стандартные медицинские маски, а материал для их пошива с 50% скидкой поставил Котовский завод нетканых материалов. В ближайшее время швеи предприятия начнут делать новую партию масок для тамбовчан. В партии приблизительно 15 тысяч штук.

- Плотность материала, из которого изготавливаются маски - 30 граммов на квадратный метр, в медицинской маске используется 25 граммов. Конечно, эти маски не могут называться медицинскими, потому что у нас нет сертификата, - объясняет генеральный директор ООО «Тамбовский трикотаж» Ирина Алексеева. - Но как маски для личного использования и как защита они могут использоваться. Она выдерживает температуру в 100 градусов и пар, поэтому ее спокойно можно прогладить утюгом, а также постирать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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