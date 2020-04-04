В Тамбовской области утвердили список предприятий, которые смогут работать во время выходных

4 Апр 2020 2020-04-04T11:01:23+03:00

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В Тамбовской области утвердили список предприятий, которые являются системообразующими, имеющими региональное значение, а также оказывают существенное значение на занятость населения и социальную стабильность. Как следует из постановления администрации Тамбовской области, в него вошли заводы, автосалоны и сельхозпредприятия, всего порядка 50 организаций. Именно они, наряду с магазинами, аптеками и другими, ранее утвержденными производствами, смогут работать в течение апреля, который объявлен выходным.

Ознакомиться с полным списком предприятий можно по ссылке: https://npa.tamlife.ru/files/phprVKy2g.pdf

ИСТОЧНИК KP.RU