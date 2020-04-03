Поездки на дачу из Тамбова в период самоизоляции: могут ли остановить инспекторы

3 Апр 2020 2020-04-03T14:13:46+03:00

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В преддверии старта дачного сезона тамбовчан волнует вопрос, могут ли они беспрепятственно отправиться на дачу, расположенную за городом и не грозит ли им наказание за то, что в период самоизоляции, который предписывает им находиться дома, они отправились на свои участки. Как рассказали в региональном УГИБДД, на сегодняшний день тамбовчанам не рекомендуют совершать поездки на личном авто. Но к тем, кто эту рекомендацию не соблюдает, никаких штрафных санкций не применяют. Могут провести профилактическую беседу и все. Однако стоит помнить, что ситуация меняется очень быстро, нельзя исключить, что санкции за нарушение правил самоизоляции все-таки введут. Особое внимание сотрудники ГИБДД сейчас уделяют людям, которые обязаны находиться на домашнем карантине после возвращения из-за границы.

- Сотрудники ГИБДД могут остановить автомобиль, попросить у водителя документы и проверить его по специальной базе данных, которую сформировал Роспотребнадзор, в ней находятся люди, которые должны соблюдать домашний карантин, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Если человек нарушает предписанный ему режим, на место вызовут сотрудников полиции, которые будут разбираться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU