2020-04-03T14:13:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Поездки на дачу из Тамбова в период самоизоляции: могут ли остановить инспекторы

Разрешается ли в период пандемии и режима самоизоляции отправиться в пригород на свой участок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В преддверии старта дачного сезона тамбовчан волнует вопрос, могут ли они беспрепятственно отправиться на дачу, расположенную за городом и не грозит ли им наказание за то, что в период самоизоляции, который предписывает им находиться дома, они отправились на свои участки. Как рассказали в региональном УГИБДД, на сегодняшний день тамбовчанам не рекомендуют совершать поездки на личном авто. Но к тем, кто эту рекомендацию не соблюдает, никаких штрафных санкций не применяют. Могут провести профилактическую беседу и все. Однако стоит помнить, что ситуация меняется очень быстро, нельзя исключить, что санкции за нарушение правил самоизоляции все-таки введут. Особое внимание сотрудники ГИБДД сейчас уделяют людям, которые обязаны находиться на домашнем карантине после возвращения из-за границы.

- Сотрудники ГИБДД могут остановить автомобиль, попросить у водителя документы и проверить его по специальной базе данных, которую сформировал Роспотребнадзор, в ней находятся люди, которые должны соблюдать домашний карантин, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Если человек нарушает предписанный ему режим, на место вызовут сотрудников полиции, которые будут разбираться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 75-летию Великой Победы тамбовчане могут исполнить мечты ветеранов
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину
В Тамбовской области мужчина украл у пчеловода 20 литров меда и ковер
Тамбовские лесоводы посадили около 280 тысяч молодых деревьев
Управление образования Тамбовской области: школьников будут учить по радио
В Тамбове дезинфицируют мусорные контейнеры
В Тамбове автобусы на дачи планируют пустить с 11 апреля
Тамбовские депутаты отказались от крупных премий после критики губернатора
Поездки на дачу из Тамбова в период самоизоляции: могут ли остановить инспекторы
Тамбовчанин до смерти забил случайного знакомого, с которым оказался в одной компании
Тамбовщина получит 38 млн рублей на доплату медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом
Тамбовчанин выманил у 13-летней школьницы интимные фото и разослал их ее друзьям
В Тамбове произошла авария на водопроводе
На Моршанском шоссе Тамбова столкнулись два автомобиля
Коронавирус в Тамбовской области, новости на 3 апреля: болезнь подозревают у десяти человек
За нарушение правил пребывания на домашнем карантине в Тамбове оштрафовали четырех человек
Педагоги подростковых клубов проводят с юными тамбовчаниями занятия по интернету
На Тамбовщине в четыре раза выросли цены на лимоны
Тамбовчанин срезал в гаражном кооперативе 70 метров кабеля
В Тамбове здание областной администрации подсветят синим цветом в знак поддержки людей с аутизмом
Тамбовская область закупит 120 аппаратов искусственной вентиляции легких
Глава сельсовета в Тамбовской области вписал счет за личный бетон в смету на ремонт мемориала
В Тамбовской области действует расширенный список товаров первой необходимости
Тамбовчанин ночью обокрал колбасный павильон
Тамбовчане, приехавшие в область из других регионов, должны становиться на учет
В Тамбовской области перепись населения собираются перенести на год