В центре Тамбова ночью будут ремонтировать водопровод

31 Март 2020 2020-03-31T20:48:24+03:00

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31 марта, в 23 часа АО «Тамбовские коммунальные системы» планируют начать ремонт водовода диаметром 300 мм, расположенного на ул. М. Горького в районе дома №41. Завершить работы собираются к 6 утра 1 апреля. Из-за этого в ночь с 31 марта на 1 апреля воды не будет у жителей ул. К. Маркса, 130, ул. М. Горького, 31 (корпус 2, 3), ул. Базарная, 97, 97а, ул. Интернациональная, 30д, 30е, 34, 36.

- Ремонт является продолжением проведенных 30 марта с 12 часов работ по устранению аварийной ситуации на этом же водоводе, - сообщает пресс-служба АО «ТКС». - Это повреждение ликвидировали и около часу ночи 31 марта вода, как горячая, так и холодная, подана потребителям. Для исключения повторения аварийной ситуации специалисты приняли решение заменить участок трубы полностью. Для того, чтобы минимизировать неудобства для жителей, работы решено провести преимущественно в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU