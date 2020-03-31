2020-03-31T17:34:29+03:00
Общество

В Тамбове остались работать только два отделения Сбербанка

Однако снять деньги в банкомате горожане смогут круглосуточно
Ксения АЛЕШИНА
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Работают банки по ул. Базарная, 16 и по ул.Карла Маркса, 130Работают банки по ул. Базарная, 16 и по ул.Карла Маркса, 130Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове на нерабочей неделе клиентов обслуживают только два филиала Сбербанка:

- N 8594/092, Тамбов, ул. Базарная, 161, в период с 31 марта по 04 апреля 2020 года с 9.00 до 13.00 часов;

- N 8594/8594, Тамбов, ул. Карла Маркса,130, в период с 31 марта по 03 апреля 2020 года с 9.00 до 14.00 часов.

Как сообщает Тамбовское отделение ПАО Сбербанк, банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 продолжают работать в стандартном режиме

ИСТОЧНИК KP.RU

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