В Тамбове остались работать только два отделения Сбербанка
Однако снять деньги в банкомате горожане смогут круглосуточно
Работают банки по ул. Базарная, 16 и по ул.Карла Маркса, 130Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове на нерабочей неделе клиентов обслуживают только два филиала Сбербанка:
- N 8594/092, Тамбов, ул. Базарная, 161, в период с 31 марта по 04 апреля 2020 года с 9.00 до 13.00 часов;
- N 8594/8594, Тамбов, ул. Карла Маркса,130, в период с 31 марта по 03 апреля 2020 года с 9.00 до 14.00 часов.
Как сообщает Тамбовское отделение ПАО Сбербанк, банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 продолжают работать в стандартном режиме
ИСТОЧНИК KP.RU