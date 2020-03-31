Тамбовские вузы из-за коронавируса позже начнут приемную кампанию

31 Март 2020 2020-03-31T18:02:28+03:00

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что сроки зачисления в российские вузы будут перенесены из-за ситуации с новым коронавирусом. Также он отметил, что бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации, на данный момент их количество увеличилось почти на 34 тысячи.

- Традиционно приемная кампания в нашем университете, как и в других российских вузах начинается не позднее 20 июня. В этом году, скорее всего, сроки буду перенесены. Мы ждем официальных распоряжений Минобрнауки. По словам министра, сдача вступительных экзаменов в вузах может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи ЕГЭ. Однако, как отметил Валерий Николаевич, нужно подождать до конца апреля для определения точных сроков и посмотреть, как будет развиваться ситуация в стране, поскольку оценки специалистов на данный момент разнятся, - говорит ректор ТГТУ Михаил Краснянский. - Что касается роста количества бюджетных мест, то мы действительно наблюдаем такую картину в этом году и уверены, что тенденция роста количества бюджетных мест, особенно по важным для экономики страны инженерно-техническим направлениям, сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU