2020-03-26T17:06:09+03:00
Происшествия

Москвич своровал четыре бутылки дорогостоящего виски из тамбовских супермаркетов

Полицейские вычислили мужчину по записям с камер видеонаблюдения
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области 51-летний житель Московской области предстанет перед судом за кражу дорогостоящего алкоголя из тамбовских магазинов. Установлено, что 7 декабря прошлого года мужчина по дороге из Моршанска в Москву заехал купить продукты в одном из супермаркетов на территории Первомайского района.

Москвич спрятал под одежду две бутылки дорогостоящего виски и быстро покинул помещение. В этот же день мужчина аналогичным образом украл еще две бутылки виски, но уже в другом супермаркете. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность воры. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Москвич был задержан и доставлен в полицию Первомайского района, где он сознался в преступлении и добровольно компенсировал причиненный ущерб.

- По окончании следственных действий в марте текущего года уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Первомайского района для вынесения окончательного вердикта, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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