В тамбовскую колонию с помощью арбалета пытались доставить «запрещенку»
Сотрудники исправительной колонии №1, расположенной на улице Мичуринской в Тамбове, задержали мужчину, который пытался доставить осужденным запрещенные предметы с помощью арбалета.
При досмотре у мужчины изъяли четыре стрелы, к каждой из которых был прикреплен сверток. В упаковках находилось два мобильных телефона, шесть пар наушников, одно зарядное устройство и одна карта памяти.
- По данному факту проводится проверка, - сообщают в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.
Умелец прикрепил к стрелам мобильникиФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU