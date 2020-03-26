2020-03-26T17:37:48+03:00
Общество

В тамбовскую колонию с помощью арбалета пытались доставить «запрещенку»

В свертках, которые были прикреплены к стрелам, находились мобильники и аксессуары к ним
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчина был задержан при попытке переброса запрещенных предметов через основное ограждение колонииМужчина был задержан при попытке переброса запрещенных предметов через основное ограждение колонииФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники исправительной колонии №1, расположенной на улице Мичуринской в Тамбове, задержали мужчину, который пытался доставить осужденным запрещенные предметы с помощью арбалета.

При досмотре у мужчины изъяли четыре стрелы, к каждой из которых был прикреплен сверток. В упаковках находилось два мобильных телефона, шесть пар наушников, одно зарядное устройство и одна карта памяти.

- По данному факту проводится проверка, - сообщают в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

Умелец прикрепил к стрелам мобильники Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Умелец прикрепил к стрелам мобильникиФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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