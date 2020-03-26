Тамбовчанин получил вторую судимость за вождение автомобиля в пьяном виде

26 Март 2020 2020-03-26T16:22:29+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления».

Установлено, что в декабре 2018 года тамбовчанина осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако в августе прошлого года мужчина вновь сел пьяным за руль и попал в ДТП. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль на улице Коммунальной областного центра.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно, лишив его на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU