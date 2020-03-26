Тамбовские чиновники отменили личные приемы граждан

26 Март 2020 2020-03-26T14:49:04+03:00

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На Тамбовщине из-за коронавируса приостановлены личные приемы граждан во всех органах власти. Соответствующее распоряжение подписал первый вице-губернатор Олег Иванов.

Тем не менее, тамбовчане смогут получить помощь от чиновников, несмотря на временное ограничение. По-прежнему будет работать неофициальный сайт губернатора Александра Никитина «Прямая линия». Кроме того, оставить обращение можно на официальных страницах администрации Тамбовской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

- Такие площадки призваны содействовать эффективному взаимодействию власти с гражданами. По многим вопросам жители обращаются лично к губернатору через социальные сети, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Городская администрация будет принимать обращения жителей через интернет-приемную, а также по электронной почте: press@cityadm.tambov.gov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU