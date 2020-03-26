Тамбовчане могут рассчитывать на льготное поступление в вуз

26 Март 2020 2020-03-26T12:38:58+03:00

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В прошлом году в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) стартовал проект «Социальный лифт», который поддерживает абитуриентов. Эти выпускники из-за жизненных обстоятельств не могут поступить ни на бюджетные места из-за высокого проходного балла, ни на платное обучение, стоимость которого является неподъемной для их семей. Университет готов поддержать таких ребят, предоставив им возможность получить качественное высшее образование за счет средств университета. В 2019 году 71 участник проекта из 27 российских регионов был зачислен в вуз.

В 2020 году проект реализуется в Московском, Санкт-Петербургском и Нижегородском кампусах НИУ ВШЭ.

На получение поддержки могут претендовать выпускники школ и колледжей 2020 года из населенных пунктов с численностью населения до 1 млн человек, которые относятся к следующим категориям:

- дети погибших при исполнении воинского долга или служебных обязанностей, а также дети умерших (погибших) граждан, имевших высшие государственные награды;

- дети родителей, ставших инвалидами I и II группы при исполнении воинского долга или служебных обязанностей, а также дети граждан, имеющих высшие государственные награды и являющихся инвалидами I и II группы;

- дети из семей с низкими доходами;

- дети из районов с низкой степенью доступности высшего образования (дети, проживающие в моногородах или сельских населенных пунктах);

- дети родителей с низким образовательным уровнем;

- дети из многодетных малообеспеченных семей;

- дети из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

- Желающие получить такую поддержку университета должны до 15 апреля подать заявление о предоставлении им прав на получение социальной поддержки, а также приложить документы, подтверждающие соответствующую жизненную ситуацию, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Комплект документов можно принести лично или отправить почтой по адресам: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д.20, Управление по работе с абитуриентами, каб. 111; 603155, Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, 25/12, Приемная комиссия, каб. 123.

Подробная информация о правилах участия «Социальный лифт» размещена на сайте университета https://ba.hse.ru/socialscholarship.

ИСТОЧНИК KP.RU