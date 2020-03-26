В Тамбовской области воронежца будут судить за дачу взятки полицейскому

26 Март 2020 2020-03-26T14:03:47+03:00

Парень совершил мошенничество и пытался откупиться от уголовного дела

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В городе Рассказово завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Воронежской области, обвиняемого в даче взятки сотруднику полиции.

По версии следствия, 30 января этого года, обвиняемый передал полицейскому взятку в размере 99 тысяч рублей. Ранее молодой человек совершил мошенничество и тем самым хотел избежать уголовной ответственности. Страж порядка отказался от незаконного денежного вознаграждения.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU