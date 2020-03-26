В Тамбовской области воронежца будут судить за дачу взятки полицейскому
В городе Рассказово завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Воронежской области, обвиняемого в даче взятки сотруднику полиции.
По версии следствия, 30 января этого года, обвиняемый передал полицейскому взятку в размере 99 тысяч рублей. Ранее молодой человек совершил мошенничество и тем самым хотел избежать уголовной ответственности. Страж порядка отказался от незаконного денежного вознаграждения.
- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU