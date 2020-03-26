В Тамбове под колеса машины попал 15-летний велосипедист

26 Март 2020 2020-03-26T13:25:10+03:00

Пострадавшего мальчика доставили в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Подросток катался на улице в десять часов вечера

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25 марта в десять часов вечера на улице Пензенской в районе дома №1 города Тамбова 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» наехал на 15-летнего велосипедиста.

- В результате аварии подросток получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU