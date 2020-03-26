2020-03-26T13:25:10+03:00
Происшествия

В Тамбове под колеса машины попал 15-летний велосипедист

Подросток катался на улице в десять часов вечера
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пострадавшего мальчика доставили в больницуПострадавшего мальчика доставили в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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25 марта в десять часов вечера на улице Пензенской в районе дома №1 города Тамбова 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» наехал на 15-летнего велосипедиста.

- В результате аварии подросток получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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