2020-03-26T11:51:14+03:00
Общество

В Тамбове на рок-фестивале «Чернозем» выступит певица Нуки

Это уже семнадцатый участник самого душевного события года
Ксения АЛЕШИНА
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Дария - вокалистка группы "Слот"Дария - вокалистка группы "Слот"
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Организаторы «Чернозема» объявили очередного участника рок-фестиваля в этом году. Им стала 34-летняя российская певица Нуки из Архангельской области, настоящее имя которой – Дария Ставрович.

Нуки приобрела популярность после того, как в 2006 году стала вокалисткой альтернативной группы «Слот». Девушка пришла на место ушедшей Ульяны Елиной. Однако на «Черноземе» она выступит с собственным сольным проектом.

Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем» пройдет 14, 15 и 16 августа. Тамбовчан ждут выступления Гарика Сукачева, Вячеслава Бутусова, Эмира Кустурицы, Юрия Каспаряна с «Симфоническим КИНО», певицы Гречки, а также групп «Сплин», «Кис-Кис», «Операция Пластилин», «Бригадный подряд», «Черный вторник», «5 стихий», «Аффинаж», «Anacondaz», «Эпидемия», «Тараканы» и «Серьга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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