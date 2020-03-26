2020-03-26T10:19:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 26 марта 2020 года: первого пациента, которого вылечили от инфекции, выписывают из больницы

Заболевание у женщины 27-летней женщины, вернувшейся из Италии, проходило в легкой форме
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сегодня из больниц выписывают 5 человек, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус. В их числе и первая пациентка, у которой анализы подтвердили наличие инфекции.

Первый случай коронавируса в регионе был зафиксирован 17 марта. Диагноз поставили 27-летней женщине, вернувшейся из Италии. По словам медиков, заболевание протекало в легкой форме. Пациентка получила всю необходимую помощь. Повторные тесты подтвердили выздоровление.

Как отметили, в областном управлении здравоохранения, сейчас на госпитализации находятся 15 человек. Все они в стабильном состоянии.

- На дому под медицинским наблюдением находятся 343 человека. Снято с наблюдения – 63 человека, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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