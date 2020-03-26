В Тамбовском районе автомобиль влетел на стоянку и протаранил иномарку

26 Март 2020 2020-03-26T11:03:09+03:00

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Авария с участием трех автомобилей произошла 25 марта в 16 часов 20 минут на улице Ленина в районе дома №180 села Горелое Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 58-летний водитель автомобиля «Хонда», выполняя поворот налево, столкнулся с «Мазда 6», под управлением 29-летнего мужчины. После столкновения автомобиль «Мазда 6» потерял управление и его вынесло на стоянку, где иномарка врезалась в еще одну «Мазду». За рулем этого авто находился 35-летний водитель.

- В результате аварии водитель автомобиля «Мазда 6» получил травмы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На месте происшествия его осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU