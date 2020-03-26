2020-03-26T09:45:13+03:00
Происшествия

Трое тамбовчан избили и ограбили посетителя кафе

Суд вынес мужчинам приговор
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Тамбовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению троих мужчин в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Как установил суд, 6 ноября прошлого ода, обвиняемые решили ограбить посетителя в кафе, в котором они находились все вместе. Когда мужчина ушел из заведения, они направились вслед за ним. На улице Совхозной в деревне Красненькая, согласно договоренности между собой, двое злоумышленников напали на жертву, избили мужчину, а затем вырвали из рук сумку, где находился мобильник и кошелек с 8 500 тысячами рублей. Тем временем третий тамбовчанин наблюдал за происходящим, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств предупредить товарищей об опасности.

- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, личности подсудимых, двое из которых совершили преступление в период условного осуждения, суд приговорил их к реальному лишению свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 3 лет 9 месяцев. Третьему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовском районе автомобиль влетел на стоянку и протаранил иномарку
Коронавирус в Тамбове, новости на 26 марта 2020 года: первого пациента, которого вылечили от инфекции, выписывают из больницы
Трое тамбовчан избили и ограбили посетителя кафе
Тамбовчан ждет нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля
В Мичуринске хозяин дома угрожал убить гостя осколком стекла
Тамбовчанин не смог продать квартиру из-за долга по кредиту в 300 тысяч рублей
Сотрудники Росгвардии, которые избили 19-летнего тамбовчанина, получили по 3 года условно
Московский профессор проведет для тамбовских хирургов мастер-класс
Мичуринские полицейские раскрыли кражу алкоголя из магазина
Тамбовского пристава подкупили подарочной картой на 20 тысяч рублей
Из-за коронавируса РЖД отменит часть поездов из Тамбова в Москву
В Тамбовской области мужчине грозит от трех до десяти лет колонии за незаконное приобретение и хранение наркотиков