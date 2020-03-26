Трое тамбовчан избили и ограбили посетителя кафе

26 Март 2020 2020-03-26T09:45:13+03:00

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Прокуратура Тамбовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению троих мужчин в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Как установил суд, 6 ноября прошлого ода, обвиняемые решили ограбить посетителя в кафе, в котором они находились все вместе. Когда мужчина ушел из заведения, они направились вслед за ним. На улице Совхозной в деревне Красненькая, согласно договоренности между собой, двое злоумышленников напали на жертву, избили мужчину, а затем вырвали из рук сумку, где находился мобильник и кошелек с 8 500 тысячами рублей. Тем временем третий тамбовчанин наблюдал за происходящим, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств предупредить товарищей об опасности.

- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, личности подсудимых, двое из которых совершили преступление в период условного осуждения, суд приговорил их к реальному лишению свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 3 лет 9 месяцев. Третьему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU