Тамбовчанам предлагают вспомнить подвиги детей и подростков в годы войны

26 Март 2020 2020-03-26T15:31:53+03:00

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Тамбовчане от 7 до 17 лет могут принять участие во всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою», посвященному подвигам детей и подростков в годы Великой Отечественной войны. Заявки принимаются здесь до 31 марта.

- Главная задача – помочь детям изучить истории детей и подростков, которые в годы войны сражались вместе с солдатами и партизанами, работали в тылу и внесли вклад в Великую Победу, - отмечают организаторы.

Церемония награждения победителей состоится 25 апреля в московском Музее Победы на Поклонной горе.

ИСТОЧНИК KP.RU