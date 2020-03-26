Тамбовчанам предлагают вспомнить подвиги детей и подростков в годы войны
Школьников приглашают к участию в творческом конкурсе
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Тамбовчане от 7 до 17 лет могут принять участие во всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою», посвященному подвигам детей и подростков в годы Великой Отечественной войны. Заявки принимаются здесь до 31 марта.
- Главная задача – помочь детям изучить истории детей и подростков, которые в годы войны сражались вместе с солдатами и партизанами, работали в тылу и внесли вклад в Великую Победу, - отмечают организаторы.
Церемония награждения победителей состоится 25 апреля в московском Музее Победы на Поклонной горе.
ИСТОЧНИК KP.RU