2020-03-25T12:07:27+03:00
Общество

В Тамбовской области у заброшенной школы нашли противотанковую мину

Боеприпас оказался учебным
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Учебную мину кто-то бросил у школыУчебную мину кто-то бросил у школы
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В Тамбовской области взрывотехники Росгвардии обследовали подозрительный предмет, похожий на мину, который жители Мичуринска нашли на территории местной заброшенной школы.

Специалисты установили, что предмет представляет собой учебную противотанковую мину, на корпусе которой отсутствовала маркировка и имелись следы коррозии. Опасности она не представляла.

- После завершения осмотра учебную мину передали сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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