В Тамбовской области у заброшенной школы нашли противотанковую мину

25 Март 2020 2020-03-25T12:07:27+03:00

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В Тамбовской области взрывотехники Росгвардии обследовали подозрительный предмет, похожий на мину, который жители Мичуринска нашли на территории местной заброшенной школы.

Специалисты установили, что предмет представляет собой учебную противотанковую мину, на корпусе которой отсутствовала маркировка и имелись следы коррозии. Опасности она не представляла.

- После завершения осмотра учебную мину передали сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU