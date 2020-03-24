Суд оштрафовал тамбовчанку за оскорбление односельчанки и ее ребенка

24 Март 2020 2020-03-24T14:05:20+03:00

Женщине придется выплатить из своего кармана 1200 рублей

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В Жердевском районе суд вынес приговор в отношении 32-летней жительницы села Бурнак за оскорбление знакомой и ее ребенка.

Установлено, что в феврале этого года осужденная вместе со своим ребенком находились в магазине, где между ней и односельчанкой произошел словесный конфликт на почве воспитания детей.

В разговоре местная жительница высказала в адрес знакомой и ее ребенка оскорбления в неприличной форме.

- По результатам рассмотрения административных материалов суд привлек правонарушительницу к административной ответственности в виде штрафа в размере 1200 рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU