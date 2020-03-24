В Тамбовской области не поделили дорогу микроавтобус и такси: в аварии пострадали две женщины

24 Март 2020 2020-03-24T11:16:59+03:00

ДТП произошло в Мордовском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

62-летняя водитель «Газели» пыталась совершить на трассе поворот и задела легковушку

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Авария, в которой пострадали две тамбовчанки, произошла 23 марта в 15 часов 35 минут на146 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, 62-летняя женщина, которая управляла автомобилем «ГАЗ-2752», совершая маневр поворот налево, столкнулась с автомобилем «Лада-Гранта». За рулем этой машины, с обозначениями службы такси, находился 48-летний водитель.

- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Лада-Гранта», женщины 68 и 73 лет, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Пенсионерок доставили в ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ».

В «ГАЗ-2752» никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU