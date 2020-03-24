В Тамбов на рок-фестиваль «Чернозем» приедет группа «Тараканы»

24 Март 2020 2020-03-24T10:39:24+03:00

Тараканы уже выступали на "Черноземе" в 2016 году

Это уже шестнадцатый участник самого душевного события года

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Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» объявили очередного участника. Им стала российская панк-рок группа «Тараканы» из Москвы. Этот коллектив уже выступал на самом душевном событии года в 2016 году.

Напомним, рок-фестиваль «Чернозем-2020» состоится 14, 15 и 16 августа. Гостей опен-эйра ждут выступления Гарика Сукачева, Вячеслава Бутусова, Эмира Кустурицы, Юрия Каспаряна с «Симфоническим КИНО», певицы Гречки а также групп «Сплин», «Кис-Кис», «Операция Пластилин», «Бригадный подряд», «Черный вторник», «5 стихий», «Аффинаж», «Anacondaz», «Эпидемия» и «Серьга».

ИСТОЧНИК KP.RU