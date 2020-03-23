Тамбовчане могут задать вопросы о коронавирусе по телефону 112
С 23 марта дня все вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, можно задать по единому телефону «Системы 112». В зависимости от темы вопроса оператор соединит абонента с колл-центром соответствующей службы или ведомства.
Такое решение приняла рабочая группа по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Тамбовской области.
- Ранее в связи с распространением коронавируса «горячие линии» организовали в управлении здравоохранения области, территориальных органах Росздравнадзора, Роспотребназора, управлении по развитию промышленности и торговли области, областном управлении образования и науки, Центре гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Эти телефоны также продолжат принимать звонки.
«Система 112» – федеральная служба обработки вызовов для обеспечения оказания экстренной помощи населению при возникновении угроз для жизни и здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU