2020-03-23T18:20:17+03:00
Здоровье

Тамбовчане могут задать вопросы о коронавирусе по телефону 112

Оператор соединит собеседника со службой, которая сможет разъяснить ситуацию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

С 23 марта дня все вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, можно задать по единому телефону «Системы 112». В зависимости от темы вопроса оператор соединит абонента с колл-центром соответствующей службы или ведомства.

Такое решение приняла рабочая группа по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Тамбовской области.

- Ранее в связи с распространением коронавируса «горячие линии» организовали в управлении здравоохранения области, территориальных органах Росздравнадзора, Роспотребназора, управлении по развитию промышленности и торговли области, областном управлении образования и науки, Центре гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Эти телефоны также продолжат принимать звонки.

«Система 112» – федеральная служба обработки вызовов для обеспечения оказания экстренной помощи населению при возникновении угроз для жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчане могут задать вопросы о коронавирусе по телефону 112
В Тамбовской области подрядчик срывает сроки строительства детского сада
Певица Гречка выступит на тамбовском «Черноземе»
Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес
В Тамбовской области за незаконный оборот наркотиков осудили 33-летнего волгоградца
Юг Тамбова останется без холодной воды
В Тамбовской области при столкновении «Нивы» и легковушки пострадали пенсионер и ребенок
Тамбовские хлебозаводы готовы производить в три раза больше продукции
12-летняя тамбовчанка пострадала во время остановки автобуса
Жителя Тамбовщины осудили на 8 лет за убийство приютившего его мужчины
В Тамбовской области водитель легковушки сбил мужчину и женщину, которые шли по дороге
Тамбовчане напишут сочинение о прадедах-ветеранах
Тамбовчанин нанес смертельный удар деревянным бруском гостю, который оказывал знаки внимания его сожительнице
На Тамбовщину из Сибири привезут чудотворную икону Божией Матери
Тамбовское госюрбюро приостановило личные приемы