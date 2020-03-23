Тамбовчане могут задать вопросы о коронавирусе по телефону 112

23 Март 2020 2020-03-23T18:20:17+03:00

Оператор соединит собеседника со службой, которая сможет разъяснить ситуацию

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С 23 марта дня все вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, можно задать по единому телефону «Системы 112». В зависимости от темы вопроса оператор соединит абонента с колл-центром соответствующей службы или ведомства.

Такое решение приняла рабочая группа по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Тамбовской области.

- Ранее в связи с распространением коронавируса «горячие линии» организовали в управлении здравоохранения области, территориальных органах Росздравнадзора, Роспотребназора, управлении по развитию промышленности и торговли области, областном управлении образования и науки, Центре гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Эти телефоны также продолжат принимать звонки.

«Система 112» – федеральная служба обработки вызовов для обеспечения оказания экстренной помощи населению при возникновении угроз для жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU