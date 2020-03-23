2020-03-23T17:34:01+03:00
Общество

Певица Гречка выступит на тамбовском «Черноземе»

Организаторы объявили пятнадцатого участника рок-фестиваля
Ксения АЛЕШИНА
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Гречка - певица из Ленинградской областиГречка - певица из Ленинградской области
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На рок-фестивале «Чернозем» в этом году выступит молодая российская певица из Ленинградской области под псевдонимом «Гречка». Об этом сообщили организаторы самого душевного события года у себя в соцсетях.

Настоящее имя певицы – Анастасия Иванова. Девушка приобрела популярность в Интернете в 2018 году.

Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем» пройдет 14, 15 и 16 августа. Тамбовчан ждут выступления Гарика Сукачева, Вячеслава Бутусова, Эмира Кустурицы, Юрия Каспаряна с «Симфоническим КИНО», а также групп «Сплин», «Кис-Кис», «Операция Пластилин», «Бригадный подряд», «Черный вторник», «5 стихий», «Аффинаж», «Anacondaz», «Эпидемия» и «Серьга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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