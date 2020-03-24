2020-03-24T09:40:49+03:00
Происшествия

На Тамбовщине мужчина украл у девушки бензопилу

Полицейские задержали вора
Ксения АЛЕШИНА
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В Уваровском районе 26-летняя жительница села Павлодар осталась без бензопилы. Девушка обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный украл инструмент с территории ее частного подворья.

На сообщение выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место кражи и опросили местных жителей. Вскоре стражи порядка вышли на след вора. Им оказался 55-летний мужчина, проживающий в этом же селе.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний. Он сознался в краже и пояснил, что собирался продать похищенную бензопилу.

- В данный момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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