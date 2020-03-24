На Тамбовщине мужчина украл у девушки бензопилу

24 Март 2020 2020-03-24T09:40:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уваровском районе 26-летняя жительница села Павлодар осталась без бензопилы. Девушка обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный украл инструмент с территории ее частного подворья.

На сообщение выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место кражи и опросили местных жителей. Вскоре стражи порядка вышли на след вора. Им оказался 55-летний мужчина, проживающий в этом же селе.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний. Он сознался в краже и пояснил, что собирался продать похищенную бензопилу.

- В данный момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU