Юг Тамбова останется без холодной воды

23 Март 2020 2020-03-23T16:40:47+03:00

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В областном центре АО «Тамбовские коммунальные системы» будут проводить работы по монтажу приборов учета на водопроводе Ду-300 мм по улице Астраханской. В связи с этим на юге города отключат холодную воду. Ее не будет с 22:00 24 марта и ориентировочно до 6 утра 25 марта.

- Будет прекращена подача холодного водоснабжения на объектах по следующим адресам: ул. Астраханская в границах улиц Уральская и Астраханская район МЖК; ул. С. Лазо; ул.Клубная; ул.Карбышева; ул.Школьная; микрорайон «Ахлябиновская роща»; котельные по адресам: ул.Астраханская1/1а; ул.Астраханская,191; ул.Д.Карбышева, д.4а; ул.Клубная, 11А; детские сады по адресам: ул.Клубная, 11(д/с «Заинька», ул. Д.Карбышева,1, (д/с «Ромашка»); средние общеобразовательные школы по адресам: ул.Астраханская, 159 и ул. С.Лазо, 18, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

При необходимости АО «ТКС» организует подвоз воды подвоз воды по указанным выше адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU