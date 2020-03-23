2020-03-23T16:02:51+03:00
Общество

Тамбовские хлебозаводы готовы производить в три раза больше продукции

На эти цели имеется достаточное количество муки
Ксения АЛЕШИНА
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Предпосылок к дефициту продукции в регионе нетПредпосылок к дефициту продукции в регионе нетФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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По информации регионального управления сельского хозяйства, Тамбовщина обеспечена продуктами питания собственного производства. Дефицита продуктов в регионе нет, т.к. производства работают стабильно. Также сообщается, что повышенный спрос на продукты питания удовлетворяется полностью.

- Тамбовщина производит 110 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в сутки. При необходимости хлебозаводы готовы увеличить производство в 3 раза. Запасов муки для этого достаточно. Больше необходимой потребности производится мяса птицы и свинины. Ежедневно на прилавках магазинов и рынков представлена молочная и овощная продукция тамбовских фермеров, мед, яйца, - комментируют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Кроме того, с заделом в полтора месяца обеспечен сырьем Сатинский крупяной завод, мощностью до 70 тонн в сутки, который занимается производством гречки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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