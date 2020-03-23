В Тамбовской области подрядчик срывает сроки строительства детского сада

23 Март 2020 2020-03-23T18:03:55+03:00

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Прокуратура Тамбовского района провела проверку соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Демография». Было установлено, что подрядчик нарушил график выполнения работ по строительству второго корпуса детского сада «Маленькая страна» на 120 мест в микрорайоне Тепличный деревни Красненькая.

Контракт на строительство детсада заключали МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Тамбовского района» и ООО «Спецуниверсал». Согласно данным прокуратуры, подрядчик не завершил работы, которые должны были быть окончены в январе этого года. Также подрядная организация не начала запланированные на январь-февраль работы по устройству кровли, фасада, внутренней сети водопровода и канализации, энергоснабжения и электроосвещения, вентиляции и дымоудаления, а также отделочные работы.

При этом в связи с несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств по контрактам заказчик не принимал никаких мер. Срывание сроков строительства может повлечь за собой несвоевременную сдачу объекта. А в деревне Красненькая очень остро строит проблема обеспеченности местами в детском саду.

- По результатам проверки прокуратура района внесла представление об устранении нарушений законодательства при реализации национального проекта «Демография» в адрес организации-заказчика, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU