2020-03-23T17:03:51+03:00
Происшествия

В Тамбовской области за незаконный оборот наркотиков осудили 33-летнего волгоградца

В салоне его автомобиля сотрудники УГИБДД нашли экстази и гашиш
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине 33-летнего жителя Волгоградской области осудили за незаконный оборот наркотиков. В прошлом году мужчину, управляющего иномаркой «Тойота Камри», остановили сотрудники УГИБДД на территории Тамбовского района. В салоне машины автоинспекторы обнаружили несколько свертков с наркотиками: несколько десятков таблеток МДМА (экстази) и сверток с гашишем.

В отношении волгоградца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По решению суда мужчину арестовали и поместили в СИЗО на период проведения расследования.

Оперативники установили, что мужчина через Интернет бесконтактным способом оплатил наркотики, которые затем забрал в тайниках в лесополосе на территории Липецкой области. Как раз когда он ехал оттуда, его и задержали тамбовские полицейские.

- В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий удалось найти доказательства совершения преступной деятельности. С обвинительным заключением уголовное дело было направлено в суд Тамбовского района для вынесения окончательного вердикта. 33-летнего жителя Волгоградской области признали виновным в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. В марте этого года приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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