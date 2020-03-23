2020-03-23T16:23:34+03:00
Происшествия

В Тамбовской области при столкновении «Нивы» и легковушки пострадали пенсионер и ребенок

Мужчину отвезли в больницу, а мальчику оказали помощь на месте
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло в Гавриловском районеДТП произошло в Гавриловском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 22 марта около трех часов дня на улице Советской около дома №16«А» села 2-я Гавриловка. 66-летний водитель «Нивы» столкнулся с легковушкой «ВАЗ-21104», за рулем которой находился 45-летний мужчина.

В итоге водитель «Нивы» получил телесные повреждения. На автомобиле скорой медицинской помощи пенсионера отвезли в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в ДТП также пострадал 12-летний мальчик, пассажир автомобиля «ВАЗ-21214». Прибывшие медики оказали ребенку помощь на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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