В Тамбовской области при столкновении «Нивы» и легковушки пострадали пенсионер и ребенок
Авария произошла 22 марта около трех часов дня на улице Советской около дома №16«А» села 2-я Гавриловка. 66-летний водитель «Нивы» столкнулся с легковушкой «ВАЗ-21104», за рулем которой находился 45-летний мужчина.
В итоге водитель «Нивы» получил телесные повреждения. На автомобиле скорой медицинской помощи пенсионера отвезли в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в ДТП также пострадал 12-летний мальчик, пассажир автомобиля «ВАЗ-21214». Прибывшие медики оказали ребенку помощь на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU