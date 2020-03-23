12-летняя тамбовчанка пострадала во время остановки автобуса

23 Март 2020 2020-03-23T15:34:43+03:00

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В Тамбове, 20 марта, около 11 часов утра на улице Мичуринской произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя местная жительница. В момент остановки автобуса №50, находившиеся в салоне пассажиры, прижали к поручню 12-летнюю девочку. За рулем общественного транспорта в этот день находился 50-летний водитель.

- В результате ДТП девочка получила телесные повреждения. Вместе со своей мамой она самостоятельно обратилась за медицинской помощью в детскую областную клиническую больницу города Тамбова, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU