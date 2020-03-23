В Тамбовской области водитель легковушки сбил мужчину и женщину, которые шли по дороге

23 Март 2020 2020-03-23T14:30:43+03:00

Авария произошла в Жердевском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пострадавших с места аварии увезли в больницу

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ДТП произошло 21 марта в 22:20 на улице Красной около дома №10 села Бурнак Жердевского района. 41-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» сбил 49-летнего мужчину и 48-летнюю женщину, которые шли по проезжей части дороги в попутном с легковушкой направлении.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU