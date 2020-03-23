Тамбовчане напишут сочинение о прадедах-ветеранах
Тамбовчане могут принять участие в международном конкурсе «Правнуки победителей», организованный движением «Бессмертный полк России». На данный момент заявки подали уже более 10 тысяч человек.
Из-за большого интереса к конкурсу организаторы принял решение о продлении срока приема заявок до 31 марта. К участию в нем допускают молодые люди от 11 до 18 лет из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья.
- Участники должны исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого необходимо изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU