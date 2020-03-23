Тамбовчане напишут сочинение о прадедах-ветеранах

23 Март 2020 2020-03-23T13:38:10+03:00

Принять участие в конкурсе могут молодые люди из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Тамбовчане могут принять участие в международном конкурсе «Правнуки победителей», организованный движением «Бессмертный полк России». На данный момент заявки подали уже более 10 тысяч человек.

Из-за большого интереса к конкурсу организаторы принял решение о продлении срока приема заявок до 31 марта. К участию в нем допускают молодые люди от 11 до 18 лет из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

- Участники должны исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого необходимо изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU