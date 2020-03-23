Жителя Тамбовщины осудили на 8 лет за убийство приютившего его мужчины

23 Март 2020 2020-03-23T15:01:45+03:00

Он задушил хозяина дома, который разрешил пожить у него вместе с женой

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В Уваровском районе суд вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, осужденный и его супруга, не имеющие постоянного места жительства, временно проживали в доме 47-летнего потерпевшего. Вечером, 6 декабря прошлого года, во время распития спиртных напитков хозяин дома начал требовать, чтобы муж с женой покинули его жилище.

В ответ на это осужденный схватил веревку, накинул на шею хозяину дома и задушил, а затем вместе с супругой скрылся с места происшествия. Тело погибшего нашла соседка и обратилась в полицию.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU